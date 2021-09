Non è servito l’inizio delle scuole per mettere a tacere il dibattito che ha accompagnato in queste settimane l’apertura dei cancelli, l’anno della formazione comincia all’insegna di dubbi e proteste. Il primo gesto è quello del prossimo venerdì, giorno in cui a Bari si terrà il sit-in di professori e presidi in aperta contestazione con la decisione della Prefetta Antonella Bellomo.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati