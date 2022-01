Scontro tra autocarro, tir e auto. Un ferito e traffico in tilt sulla statale Bari-Foggia

Un tir, un'auto e un autocarro furgonato: tre i mezzi coinvolti nello scontro di questa mattina sulla statale 16 Bari-Foggia, all'altezza dell'uscita per Modugno-Zona industriale. La ricostruzione e le cause sono ancora in fase di ricostruzione, ma sembrea che il mezzo furgonato si è ribalbato, probabilmente in seguito all'urto con il camion.

Un ferito e lunghe code sulla statale 16

Il bilancio, al momento, parla di un ferito: si tratta del conducente dell'autocarro ribaltatosi, ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Di Venere di Bari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e, per i rilievi, i carabinieri. Il traffico, inevitabilmente, ha subito rallentamenti e lunghe code nel tratto della 16.