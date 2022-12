Traffico congestionato sulla Tangenziale di Bari. Un incidente stradale all'altezza dell'uscita C di Via Napoli, direzione Brindisi, ha mandato il tilt il traffico. Non ci sarebbero persone ferite ma numerosi disagi alla circolazione. La lunga coda parte già dal primo curvone uscita aeroporto. La Polizia locale consiglia l'uscita Santo Spirito per chi viaggia in direzione Sud.