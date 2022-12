Otto incidenti in poche ore: l'inferno della Statale 16 tra rientri e code

Sono giornate infernali sulla statale 16 a causa di otto incidenti diversi che si sono registrati tra ieri e oggi. Il più grave è accaduto verso le 19 di ieri in direzione nord, all'altezza della Stanic, e ha provocato una coda di oltre 20 chilometri. In sostanza, da Japigia sino a oltre l'uscita per il rione Libertà il traffico è rimasto bloccato per diverse ore. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, dei vigilii del fuoco e della polizia locale, le carreggiate sono rimaste chiuse per almeno un paio di ore. Una paralisi che ha avuto ripercussioni anche nel centro cittadino, con ingorghi segnalati un po' ovunque, in particolare in centro e nella zona del ponte Adriatico.

Mattinata infernale

Questa mattina un incidente stradale all'altezza dell'uscita C di Via Napoli, direzione Brindisi, ha mandato il tilt il traffico. Non ci sarebbero persone ferite ma numerosi disagi alla circolazione. La lunga coda parte già dal primo curvone uscita aeroporto. La Polizia locale consiglia l'uscita Santo Spirito per chi viaggia in direzione Sud. Ancora stamattina un incidente in Direzione Nord tra l'uscita di Via Napoli e il distributore di carburante Ipt e uno in Viale Gabriele d'Annunzio pressi rotatoria Viale Ferrari (areoporto). Un altro ancora, nei pressi dell'uscita Via Napoli direzione Nord, si è verificato in tarda mattinata.

Ieri mattina altri tre incidenti

Nella mattinata di ieri, invece, si sono registrati altri tre incidenti, con feriti ma non gravi. Anche in questo caso, però, il traffico ne ha risentito, con auto e tir completamente fermi sulle carreggiate in direzione sud. Quello della statale 16 è ormai un problema atavico, tra cantieri e strada non più sufficiente a contenere l'enorme mole di traffico gli incidenti sono praticamente all'ordine del giorno. Non a caso, viene considerata, statistiche alla mano, una delle strade più pericolose d'Italia, in particolare proprio nel tratto barese si consuma il maggior numero di sinistri mortali. Il quarto incidente in via Fanelli, dove un pedone è stato investito da una Matiz.