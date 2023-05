Incidente sulla statale 16: con l'auto nel cortile di una villa. Due feriti

Un brutto incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica a Bari. Non è chiaro quale possa essere la causa, si sa solo che intorno alle 3 del mattino, sulla strada Statale 16, all’altezza di Torre a Mare, un’auto, una Citroen, è finita fuori strada. Forse un colpo di sonno, o forse la velocità eccessiva potrebbero essere alla base di quanto accaduto.

La vettura ha terminato la sua corsa all’interno del cortile di una villetta, dopo aver sfondato il muro di recinzione dell’abitazione, sembra danneggiando anche le auto dei proprietari della casa che si trovavano lì parcheggiate nel piccolo giardino antistante l’ingresso. Sul posto, in seguito a segnalazione, si sono recati nell’immediato i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre gli occupanti del veicolo incidentato dall’auto.



Insieme a loro sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Bari e i soccorsi con una ambulanza e l’auto medica con operatori sanitari del 118.

L’ambulanza ha prontamente soccorso i tre ragazzi (dovrebbero essere di Monopoli) coinvolti nello scontro, e due di loro, il conducente del veicolo e uno dei passeggeri trasportati, sono stati portati in codice rosso al pronto soccorso nella notte.

I due giovani, di un’età intorno ai 20 anni, sono ora ricoverati in ospedale in prognosi riservata. Non sono note invece le condizioni del terzo occupante la vettura, ciò che si sa è solo che non sarebbe grave, ma non è dato sapere se anche lui nello scontro sia rimasto ferito o meno. Ignota, al momento, la dinamica dell’incidente.

Non è dato sapere, infatti, i motivi che hanno portato la vettura a finire fuori strada, se l’auto sia finita fuori strada da sola per un possibile colpo di sonno dell’autista, o se possano essere coinvolti altri veicoli nell’incidente, anche se i soccorritori hanno trovato solo la Citroen sul luogo dello scontro.

In molti hanno puntato il dito contro la possibile alta velocità a cui la vettura andava, considerando che il veicolo ha sfondato la recinzione finendo nella villetta. Ma ogni ricostruzione al momento è solo una illazione.



Sarà compito della polizia locale di Bari, che ha provveduto ad effettuare tutti i rilievi del caso, e che si sta occupando delle indagini sull’incidente, capire come siano andate nello specifico le cose e ricostruirne la dinamica.

Poche e frammentarie le informazioni trapelate, tra queste il fatto che i tre giovani stessero tornando a casa dopo aver trascorso la serata del sabato sera tra amici.

