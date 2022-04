Incidente stradale sulla statale 16: traffico deviato ancora una volta

Ennesimo incidente sulla statale 16 in direzione sud all'altezza di Mola di Bari. E ancora rallentamenti alla circolazione.

La carreggiata è rimasta chiusa al traffico per ore, in direzione sud, a causa di un incidente avvenuto sulla strada statale 16 “Adriatica” al km 817,400, a Mola di Bari in provincia di Bari. Nel sinistro sono coinvolti due veicoli e due persone sono rimaste ferite.

Per rimuovere le auto è stato necessario deviare il traffico verso l’uscita al km 816,400, in viabilità di servizio.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.