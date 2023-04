Incidente stradale in moto: 22enne muore dopo otto giorni in Rianimazione

Un 22enne barese è morto dopo essere stato ricoverato per otto giorni in rianimazione in seguito ad un incidente stradale in moto. Il giovane, la sera del 19 aprile, era rimasto gravemente ferito dopo essere finito fuori strada in viale Europa, al quartiere San Paolo. Ricoverato immediatamente all’ospedale Di Venere, è deceduto ieri.

La dinamica dello scontro non è ancora chiara. Sui fatti indaga la polizia locale di Bari, intervenuta sul posto insieme ai carabinieri.