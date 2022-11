Incidente stradale con la minicar in sharing: il mezzo va a fuoco

Un incidente nella zona dello stadio San Nicola con una minicar in sharing che è andata poi a fuoco. Secondo quanto ricostruito i noleggiatori avrebbero affettuato una serie di manovre spericolate: l'auto si è ribaltata e poi il mezzo ha preso fuoco.

L'azienda

«Abbiamo ricevuto questa mattina presto la segnalazione di un sinistro verificatosi nei pressi dello stadio San Nicola - fanno sapere dalla Pikyrent, l'azienda che si occupa del servizio di car sharing in città - Abbiamo provveduto a inviare, come previsto dalla nostra procedura in questi casi, il servizio recupero mezzi. Al momento del nostro intervento erano presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia municipale. Abbiamo già fatto le prime verifiche e la minicar risulta noleggiata da una persona maggiorenne, regolarmente registrata al servizio e in possesso di patente in corso di validità».

Sono in corso verifiche sulla dinamica dell'accaduto. «Stiamo recuperando e analizzando tutte le informazioni raccolte dall'IOT e dal GPS che metteremo presto a disposizione delle autorità e del Comune di Bari», concludono dalla azienda.