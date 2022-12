Ancora un incidente sulla statale 16: auto esce fuori strada, ferita un'intera famiglia

Ancora un incidente sulla statale 16 nel tratto della tangenziale di Bari. Ai curvoni di Japigia, all’altezza dell’uscita per via Caldarola, un’auto è finita fuori strada e una intera famiglia composta da quattro persone è rimasta ferita. Sul posto la polizia locale per i rilievi e traffico in tilt in direzione nord.

Le quattro persone sono state trasportate in ospedale ma non sarebbero in gravi condizioni stando alle prime informazioni raccolte. La statale 16 barese continua a essere funestata ogni giorno da incidenti, tra il 21 e il 22 dicembre scorsi se ne sono registrati nove.