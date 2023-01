Pedone investito mentre attraversa la strada: una donna di 30 anni finisce in ospedale

Pedone investito da uno scooter mentre attraversa la strada: una donna finisce in ospedale. Una donna di circa 30 anni è stata investita nel primo pomeriggio di oggi in via Piccinni, ad angolo con corso Cavour a Bari. Stando ad una prima ricostruzione sarebbe stata presa in pieno mentre attraversava la strada da uno scooter, con a bordo due persone.

La donna trasportata in ospedale

La donna è stata trasferita in codice rosso al Policlinico, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenute la polizia di Stato e la polizia locale per i rilievi, oltre ad un’ambulanza del 118. Si tratta dell’ennesimo incidente che vede coinvolto un pedone a Bari, dopo i tre incidenti simili mortali avvenuti la scorsa estate.