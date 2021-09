Schianto contro il muretto, l'auto si ribalta: muore un 45enne

Ancora sangue sulle strade della Puglia. Incidente mortale nel Barese, sulla strada che collega Triggiano a Carbonara di Bari. La vittima è Nicola Bianco, 45enne di Capurso. L'uomo era da solo a bordo della sua auto, quando - per cause ancora in corso di accertamento - ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un muretto a secco. L'auto si è ribaltata e il 45enne è morto sul colpo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, sul posto carabinieri e vigili del fuoco. L'auto, dopo la carambola, ha terminato la sua corsa su un fianco.