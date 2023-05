In due rapinano un cittadino straniero: via con cellulare e contanti. Presi

Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Bari in quanto ritenuti presunti responsabili di una rapina aggravata in concorso, commessa ai danni di un cittadino straniero al quale era stato sottratto un cellulare e del denaro contante. È uno dei provvedimenti eseguiti dagli agenti della Questura negli ultimi 7 giorni nell'intera area metropolitana. Complessivamente, sono state identificate 2569 persone e sottoposti a controllo 943 veicoli. Rilevate 39 infrazioni al codice della strada. 12 le persone arrestate e 30 quelle denunciate in stato di libertà.

Controlli a tappeto a Bari

In particolare, nella città di Bari i poliziotti hanno identificato 1105 persone, fermato e controllato 423 veicoli, contestando 16 violazioni al codice della strada, 3 delle quali per assenza della copertura assicurativa obbligatoria.

Denunciate in stato di libertà, a vario titolo, 14 persone; 10 gli arresti. Quattro persone sono state arrestate in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. Un uomo, già colpito dall'ammonimento del Questore di Bari, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Le altre tre persone, invece, sono state arrestate rispettivamente, uno per i reati di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale; il secondo per non aver ottemperato al divieto di rientrare per 5 anni sul territorio nazionale ed il terzo per reati in materia di stupefacenti e inosservanza agli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Controlli anche in provincia

In provincia, i poliziotti dei cinque Commissariati distaccati, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine , hanno identificato 1464 persone e controllato 520 veicoli. Contestate 23 infrazioni al Codice della Strada, 2 per l'assenza della copertura assicurativa obbligatoria. Arrestate 2 persone, altre 16 sono state denunciate in stato di libertà.