Uricchio candidato sindaco a Bari? Il rettore di UniBa: «Mi occupo di università e continuerò a farlo»

Il rettore dell'Università di bari corteggiato dal centrodestra che vuole candidarlo a sindaco del capoluogo regionale. Sulla notizia, pubblicata da alcuni giornali, poco fa è itervenuto lo stesso rettore. «Non faccio politica, io mi occupo di Università, faccio il rettore e continuerò a farlo». ha detto Uricchio microfoni di Radionorba. In questi giorni la coalizione di centrodestra è impegnata in una serie di incontri per la definizione delle alleanze.