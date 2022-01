Bari, fermati con 6 kg di droga arrestati due ventenni

I carabinieri della Stazione di Bari Japigia hanno arrestato in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente due giovani baresi di 26 e 25 anni, trovati in possesso di 6 kg circa di droga.

Nel quartiere con hashish e contanti

Ieri pomeriggio, i militari, impegnati nel controllo del territorio nei pressi del centro commerciale di Japigia, hanno sottoposto a controllo un'autovettura sulla quale viaggiavano i due giovani. Il 26enne, seduto sul lato passeggero della macchina, è risultato in possesso di 7.880 euro in contanti suddivisi in mazzette, 2 frammenti di hashish per un peso complessivo di 3 grammi circa e appunti manoscritti relativi a verosimili compravendite di droga, tutto custodito in un marsupio che portava indosso. I Carabinieri hanno così approfondito il controllo anche presso le abitazioni dei due fermati. A casa del 25enne, i militari hanno rinvenuto diverse buste in cellophane contenenti circa 3,8 kg lordi di marijuana, nonché 6 panetti, 200 ovuli e 50 dosi di hashish, per un peso complessivo di 2,8 kg, oltre a un bilancino di precisione. I due arrestati, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio, sono stati associati al carcere di Foggia, a disposizione della Procura della Repubblica di Bari che ha chiesto la convalida dell'arresto. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e l'arresto attende l'eventuale convalida del GIP presso il Tribunale di Bari, dopo l'interrogatorio e confronto con la difesa.