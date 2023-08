Grosso incendio in corso della Carboneria: a fuoco casette usate come depositi

Grosso incendio a Bari nella zona di Corso della Carboneria. Ad andare in fiamme alcune casette che fungono da deposito. L'allarme riguarda anche le auto parcheggiate lungo l'arteria e che sarebbero già state danneggiate dal fuoco. Sul posto i vigili del fuoco che stanno provvedendo a spegnere l’incendio avanzato in poco tempo. Le cause sono in corso di accertamento.