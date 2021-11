Senza green pass da quattro mesi: l'avvocatessa si rivolge ai carabinieri. Ora avrà il certificato

Non riesce ad ottenere il green pass nonostante si sia sottoposta alla seconda dose di vaccino covid lo scorso luglio. A distanza di quattro mesi ancora non ha ricevuto il certificato verde perché nel sistema della Asl Bari non risulta la seconda somministrazione. Ma la Asl corre ai ripari e risolve il problema.

L'intervento della Asl dopo la denuncia

Problema risolto in poche ore dopo formale denuncia dell'avvocatessa. Dopo la formale denuncia presentata dalla professionista barese ai carabinieri, nella quale erano documentate diverse segnalazioni via pec, via mail e telefoniche agli indirizzi della azienda sanitaria barese e anche al Ministero, la Asl ha appreso della vicenda e - fa sapere - si è subito attivata per risolverla.

Tramite una nuova mail nella quale la donna ha allegato la propria tessera sanitaria e il certificato che attestava la somministrazione della seconda dose effettuata il 1 luglio, un addetto ha aggiornato manualmente i dati e trasmesso tutto al Ministero, che entro 48-72 ore invierà alla utente un sms con il codice necessario a scaricare il Green pass. La Asl ricorda, infine, che per eventuali disservizi relativi alla certificazione verde Covid, la mail di riferimento è greenpass asl.bari.it oppure ci si può recare agli sportelli dedicati all'interno degli hub vaccinali.

La paradossale storia dell'avvocatessa barese

Una avvocatessa barese, che dal 15 settembre ha sollecitato più volte la risoluzione del problema con mail e pec alla Asl e chiamando anche il Ministero, ieri ha sporto denuncia ai carabinieri. «Ad oggi ancora senza certificazione - si legge nella denuncia - vedo estremamente compromessa la mia vita lavorativa e sociale, ritenendo sussistente il reato di omissione di atti d'ufficio da parte della Asl e comunque dell'ufficio competente alla registrazione dei dati».

Nella denuncia la professionista ricostruisce, allegando copia delle segnalazioni con le date e il certificato che attesta la seconda dose somministrata più di quattro mesi fa, l'iter per ottenere il green pass, obbligatorio dal 6 agosto per accedere ad alcuni luoghi al chiuso, come ristoranti, musei e mezzi di trasporto a lunga percorrenza, e poi dal 15 ottobre anche sui luoghi lavoro.

«Io fortunatamente in studio sono sola e in Tribunale per gli avvocati non è obbligatorio esibire il green pass - spiega - ma non posso andare a cinema, non posso andare in ristorante, non mi posso sedere in un bar, non posso prendere un treno. Ho atteso e sollecitato in varie forme, ottenendo in diversi casi anche rassicurazioni, ma ad oggi ancora non risulta l'avvenuta effettuazione della seconda dose».