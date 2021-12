Abusi sulle pazienti, confermati i domiciliari al ginecologo

Nessuno sconto, resta ai domiciliari il ginecologo di Bari, Giovanni Miniello, arrestato il 30 novembre scorso per violenza sessuale aggravata nei confronti di due pazienti. Il Tribunale del Riesame di Bari ha rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare presentata dalla difesa di Miniello, rappresentata dall'avvocato Roberto Eustachio Sisto (Studio FPS), confermando gli arresti domiciliari.

La decisione dei giudici

I giudici, presidente Giulia Romanazzi con il collegio composto da Giuseppe Montemurro e Arcangela Stefania Romanelli, hanno rigettato l'istanza di riesame riservandosi 45 giorni per depositare le motivazioni. Nell'inchiesta coordinata dal procuratore Roberto Rossi con l'aggiunto Giuseppe Maralfa e le sostitute Larissa Catella e Grazia Errede, il professionista è accusato di aver proposto ad alcune pazienti rapporti sessuali con lui come cura per il papilloma virus e come prevenzione per il tumore dell'utero e di aver poi abusato di loro durante le visite ginecologiche.