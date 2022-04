Bari, in pensione il guardiano del faro. Aveva ereditato il mestiere dal padre

La sua storia sembra quella del protagonista di un romanzo di altri tempi. Gaetano Serafino, 67 anni, trascorsi da una parte all'altra della Puglia, e non solo, vivendo sempre all'interno di un faro, fin dalla nascita, prima da figlio del guardiano, poi come guardiano lui stesso.

La vita legata al grande faro

Tutta la sua vita è legata a doppio filo con il faro, ma non uno solo in un solo luogo, bensì una sorta di entità che, da un posto all'altro in cui la vita e il lavoro lo hanno portato, è stata l'unico punto fermo. È il 1954, infatti, i genitori di Gaetano si trovano all'isola di Capo Rizzuto in Calabria, quando la madre rimane incinta, e decide poi di tornare a Bari per partorire. Ed è qui che Gaetano nasce, nel 1955. Ma i suoi primi anni di vita non sono comunque nella città di San Nicola, li trascorre nella vicina Calabria, perché è lì che lavora il padre come guardiano del faro. Solo successivamente la famiglia rientra in Puglia, quando il papà di Gaetano viene trasferito all'isola di Sant'Andrea, a Gallipoli, in provincia di Lecce. Ed è qui che inizia il suo percorso di studi, sempre all'interno del faro, di cui il padre è guardiano.

Da Gallipoli a Vieste, Taranto e Leuca



Per i primi due anni di scuola elementare, una maestra, figlia di pescatori, si reca da lui ogni giorno per fare lezione attraversando il mare con la barca. Solo dopo alcuni anni, la famiglia ha la possibilità di tornare a Bari, perché il papà di Gaetano, Michele, deve occuparsi del faro di San Cataldo, mentre lui prende servizio nel 1979, sempre come guardiano, all'isola di Sant'Eufemia, a Vieste. Poi è la volta di Santa Maria di Leuca e, qualche anno dopo, Capo San Vito di Taranto. Solo nel 1987, quando Michele va in pensione, lui può prendere il suo posto come guardiano a San Cataldo. E da allora, fino a qualche giorno fa, ha vegliato sulla struttura che si staglia sul lungomare, nel quartiere a nord della città di Bari.

La storia del gigante barese

Un faro che ha una storia lunghissima, e che con i suoi 66 metri di altezza e i 380 scalini necessari per raggiungerne la cima, è a tutt'oggi tra i più alti presenti in Italia. Fu costruito nel 1896, e da lì sono passate diverse storie che hanno segnato il nostro Paese. Prima tra tutte quella di Guglielmo Marconi, che scelse proprio Bari e il suo faro come luogo in cui installare una delle trasmittenti da cui, nel lontano 3 agosto 1904, realizzò la trasmissione sperimentale dei primi segnali telegrafici senza fili. L'altra era posizionata a Bar, nel Montenegro.

Un monumento tra storia e cinema



In epoca più recente, il faro è stato tra le bellezze di Bari scelte dal regista barese Alessandro Piva per fare da sfondo al film Mio cognato.

E Gaetano, in tutti questi anni, ne è stato non solo il custode, ma anche il testimone della bellezza di questa struttura, che potrebbe sembrare obsoleta, visto che oggi in mare si utilizza il gps e i diversi sistemi di localizzazione satellitari. Ma come un pescatore ha detto allo stesso Gaetano: «Il gps mi dice dove dovrei essere, il faro invece mi fa vedere dove sono davvero».

La pensione dopo 44 anni di altezza

Dopo 44 anni di onorato servizio come guardiano, da venerdì scorso Gaetano è in pensione, ma continuerà a vivere nel faro fino alla fine dell'anno. Avrebbe dovuto essere l'ultimo guardiano, invece ce ne saranno altri. Al momento ce ne sono già quattro. Di sicuro sarà l'ultima figura di guardiano secondo l' immaginario di ciascuno, un profilo in qualche modo solitario, isolato dal mondo e da tutto, soprattutto nel momento in cui, saliti i 380 scalini, si ritrovava in cima, in una specie di mondo a parte lontano da tutto.

D'altronde il lavoro del guardiano del faro è un lavoro in cui si è a diretto contatto con il mare, con la natura, e in cui si deve essere pronti a fare un po' di tutto per far sì che tutto funzioni, dato che nella maggior parte dei casi - Bari a parte, ovviamente - i fari sono isolati e lontani da tutto. Ora si godrà la pensione, anche quella in qualche modo solitaria, in quanto sua moglie ancora lavora e i suoi due figli sono lontani da Bari. La vita ha portato suo figlio, che lavora nella guardia di finanza, in Calabria, mentre sua figlia, dopo un master, si trova in Spagna, a Madrid, e lì probabilmente resterà a lavorare. E sarà senza il suo faro, che dopo 67 anni non sarà più il suo compagno di vita. Ma non si allontanerà molto da lui: ha deciso infatti di restare nel quartiere di San Cataldo, trovando casa nei paraggi. Così, ogni volta che avrà nostalgia, potrà sempre volgere lo sguardo lì, verso il suo faro.

