Bari, nuovo furto in centro: nel mirino negozio di abbigliamento

Non si ferma l'escalation di "spaccate" nel centro di Bari. Nuovo raid la scorsa notte e questa volta è stato colpito un negozio di abbigliamento in via Principe Amedeo, nel cuore del quartiere murattiano.

Un danno da almeno 1.000 euro e tanta rabbia per il commerciante. Un episodio che arriva ad appena due giorni dal vertice in Prefettura con il sindaco Antonio Decaro e con le forze dell'ordine in cui era stata annunciata una stretta con maggiori controlli, pattuglie in strada e vigili urbani in borghese. Il negozio di via Principe Amedeo è un'altra attività che si aggiunge a quelle finite nel mirino di ladri e vandali nelle ultime settimane. Ormai una trentina i negozi presi di mira da dicembre: un fenomeno sempre più allarmante denunciato dai commercianti della zona.