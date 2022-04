Furto in una braceria: i ladri ripresi dalle telecamere, tutta la scena in un video

Un furto di notte alla "Braceria da Gino", in centro a Bari. In due sono entrati e hanno portato via l'incasso. La denuncia, con il video di quanto accaduto - ripreso dalla telecamere di videosorveglianza all'interno del locale -, arriva direttamente dalla pagina facebook dell'attività commerciale.

Nelle ultime settimane erano state diverse le spaccate in piena notte a Bari, soprattutto in alcune vie del centro. Un vero e proprio problema sicurezza, con oltre 50 episodi da dicembre fino alla fine di marzo, che avevano fatto scattare l'emergenza.