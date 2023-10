Funerali del 15enne morto per un incidente: vietato il corteo funebre per le strade del quartiere

Si sono svolti oggi, nel cimitero monumentale di Bari, i funerali di Domenico Capodiferro, il 15enne morto ieri al Policlinico a dieci giorni dall'incidente - avvenuto nel quartiere San Paolo - tra la sua moto e una macchina che viaggiava nel senso opposto.

Vietato il corteo

All'esterno del cimitero erano presenti mezzi delle forze dell'ordine per evitare lo svolgimento di un corteo funebre per le strade del suo quartiere, il San Paolo, come confermato dalle stesse forze dell'ordine. Il feretro è stato portato direttamente dal Policlinico di Bari al cimitero. Presenti per l'ultimo saluto centinaia di persone, soprattutto ragazzi, e al termine della messa sono stati fatti volare decine di palloncini bianchi e azzurri. A giugno, in occasione dei funerali di un 27enne morto dopo un incidente in moto nel quartiere Japigia, decine di moto scortarono il suo feretro dalla chiesa al cimitero, passando anche sotto il carcere di Bari.