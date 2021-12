Bari, pubblica una foto con Silvio Berlusconi: sui social la ricoprono di insulti e la minacciano di morte

Ha pubblicato sui social una foto che la ritrae insieme a Silvio Berlusconi, scattata dopo l'incontro di domenica a Villa Gernetto, ed è stata insultata e minacciata, anche di morte, da un 'hater' che non ha alcuna simpatia per il leader di Forza Italia. È accaduto a Lucia Diele, di Altamura, coordinatrice di Forza Italia Giovani in Puglia. L'autore, che si è presentato con un nome presumibilmente inventato, ha lasciato messaggi offensivi e minacciosi sui social, a commento della foto, e non si è fermato nemmeno dopo essere stato bloccato. Diele, infatti, ha ricevuto numerose telefonate dello stesso tono, con insulti a lei e a Berlusconi tanto che ha deciso di presentare denuncia.

La foto è di domenica scorsa quando Berlusconi ha incontrato i coordinatori regionali di Forza Italia Giovani presso Villa Gernetto, sede dell'Università della Libertà, che aprirà a gennaio. Diele, sin da giovanissima, è una convinta sostenitrice di Berlusconi e la sua militanza l'ha portata alla guida della giovanile di Forza Italia. In questo ruolo è stata ricevuta domenica a Villa Gernetto per un confronto con Berlusconi. A identificare il responsabile saranno le forze dell'ordine perché la coordinatrice pugliese di FI giovani domani depositerà una denuncia. «Chi ha dedicato la propria vita alla passione politica sin da adolescente - dice Diele all'Adnkronos - sa che questi episodi possono verificarsi e che tendono ad intensificarsi, per frequenza e gravità, soprattutto quando protagoniste sono giovani donne. Tante volte, parlo in generale, molestie sessiste e gravi minacce cadono nel silenzio. Questo episodio non intacca assolutamente la mia voglia di proseguire e, anzi, grazie alla fiducia che ripongo nel lavoro delle forze dell'ordine e all'affetto dei tantissimi che mi hanno manifestato vicinanza, m'induce ad avanzare con ancora maggiore determinazione e coraggio».