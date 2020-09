Coronavirus nella scuola della Finanza: positivi 6 allievi. In quarantena 423 militari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sei reclute della scuola di addestramento della Guardia di Finanza, in viale Europa a Bari , sono risultate positive al coronavirus. Dopo la conferma arrivata col tampone, sono stati posti in isolamento. Alcuni dei contagiati sono asintomatici, dunque si procederà ai controlli di rito, anche alla luce della cerimonia di inizio corso fatto proprio ieri da 43 allievi.La quarantena coinvolgerà comunque tutti e 423 gli allievi della scuola, nonostante le misure di prevezione, rispettate alla lettera, consentano di supporre che la diffusione del contagio sia stata contenuta. Il caso zero, all'interno della caserma, è stato individuato in un allievo rientrato dalla Sicilia e paucisintomatico.