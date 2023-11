Pugno di ferro della polizia locale di Bari contro i locali che non rispettano le capienze consentite in caso di eventi di pubblico intrattenimento e contro coloro che sistemano tavolini e sedie in spazi non autorizzati. Ieri sono state emesse altre due ordinanze di chiusura nei confronti di altrettanti titolari di locali che nel primo caso avevano fatto entrare nelle feste private molte più persone del consentito e nel secondo avevano disposto tavoli e sedie all'esterno senza avere l'autorizzazione.

APPROFONDIMENTI LECCE Stretta sulla movida violenta: chiuso per dieci giorni un locale dopo l'aggressione e la rapina TARANTO La Finanza con il cane biasco nei luoghi della movida e nelle strutture ricettive: trovati 24 chili di droga

Festa in villa, chiusura per 45 giorni

La prima ha previsto la sospensione del titolo autorizzatorio di pubblico intrattenimento per 45 giorni per una villa barese usata per eventi privati. Il 12 novembre gli agenti della polizia locale hanno effettuato un sopralluogo. Sul posto hanno trovato gli addetti alla sicurezza che facevano entrare i partecipanti e le liste in loro possesso indicavano 320 nominativi. Il locale, invece, può contenere al piano rialzato 146 persone.



In quel momento erano due le feste previste: una di laurea e una privata. «L’attività di controllo, al piano rialzato – si legge nel rapporto della polizia locale - si è resa molto difficoltosa in quanto all’interno delle diverse aree del piano rialzato destinate all’attività di pubblico spettacolo, comprese quelle utilizzate per la somministrazione di bevande (bar), erano presenti numerosissimi avventori intenti a ballare e vi era una densità di affollamento superiore a quella consentita dalla norma».

Gli agenti hanno chiesto all’addetto alla sicurezza di fare defluire all’esterno della struttura i partecipanti, fino al raggiungimento del numero previsto dall’autorizzazione. «All’interno – continua la relazione - stazionavano e continuavano a ballare ancora tante persone che non accennavano minimamente ad uscire, viste anche le condizioni atmosferiche, sebbene un addetto alla struttura, su direttive del titolare attrezzava l’area esterna per far spostare gli ospiti, con il posizionamento dei diffusori acustici sul patio esterno del piano rialzato». La situazione si è regolarizzata solo alle 2.45 del mattino, alla fine della serata.

All'interno più del doppio degli avventori rispetto al consentito



«È stata valutata la gravità della violazione – prosegue il verbale dell’ispezione - ovvero l’aver consentito l’accesso all’interno della struttura al piano rialzato ad un numero di persone decisamente superiore rispetto al limite consentito (146 persone), nonché l’esigenza di tutela e sicurezza pubblica e ritenuta congrua la sanzione della sospensione del titolo autorizzatorio di pubblico trattenimento per quarantacinque giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con l’avvertimento che, in caso di reiterazione, si procederà alla revoca del precitato titolo autorizzatorio». È stata quindi disposta la sospensione dell’autorizzazione a organizzare eventi, in caso di reiterazione, si procederà alla revoca del relativo titolo autorizzatorio.

Un simile procedimento era stato avviato nei confronti di un altro locale che organizza eventi privati e pubblici e che aveva ospitato circa 400 persone rispetto alla capienza massima prevista di 162.

Tavolini e sedie senza autorizzazione



Altra ordinanza, sempre nella giornata di ieri, ha riguardato un locale del municipio 2 che aveva occupato con tavolini e sedie e paraventi il marciapiede, senza averne l’autorizzazione. La polizia locale il 9 novembre ha trasmesso un primo verbale diffidando il titolare a ripristinare lo stato dei luoghi, ma nulla era stato modificato a distanza di cinque giorni. La polizia locale ha quindi disposto la chiusura del locale fino all’adempimento dell’ordine e comunque per un periodo non inferiore ai cinque giorni.

Nel giro delle ultime settimane sono circa dieci le attività che hanno praticato il cosiddetto “tavolino selvaggio”, situate in diverse zone della città, e che sono stat</CW>e sanzionate dalla polizia locale.