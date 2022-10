Festa delle Forze Armate: in Puglia celebrazione con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Torna in Puglia il presidente della Repubblica Sergio Matterella: sarà a Bari al Sacrario per celebrare, il 4 novembre, le Forze Armate. Il programma prevede che proprio il capo dello Stato deponga la corona al Sacrario militare dei Caduti di Oltremare per poi assistere alla parata sul lungomare.

Le visite precedenti



Non è la prima visita del presidente Mattarella a Bari. Nel 2015, il suo primo mandato, il capo dello Stato partecipto proprio nel capoluogo pugliese al 32esimo congresso dell’Associazione Nazionale Magistrati. Nel 2016 invece portò la solidarietà alle famiglie delle vittime dell’incidente ferroviario di Andria.

Le visite in Puglia

Il Capo dello Stato torna in Puglia dopo appena due mesi dalla sua ultima visita: il 20 settembre scorso il presidente era a Lecce, in Piazza Duomo, per la consegna delle aquile torrite ai nuovi piloti dell'Aeronautica militare. Ancora prima, nel 2017, Mattarella partecipò alla cerimonia per l'inaugurazione del Teatro Apollo a Lecce.