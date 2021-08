Bari, boom di musei e mostre. A Ferragosto in città vince la cultura

Un ferragosto da tutto esaurito per Bari, che pian piano sta riprendendo il discorso turistico lasciato in sospeso due anni fa, prima del Covid. «Nel weekend di ferragosto, appena trascorso, il 90% delle strutture ricettive cittadine era occupato», ha annunciato il sindaco Antonio Decaro, citando come fonte le rilevazioni di Booking, il più importante sito internet di prenotazioni alberghiere su scala planetaria.

I numeri del weekend