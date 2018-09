Bari, aggressione al corteo anti-Salvini: due feriti. Il ministro: chi picchia va in galera

Tensione a Bari, dove due manifestanti che hanno partecipato al corteo antirazzista «Mai con Salvini»

sono stati aggrediti e feriti. È accaduto nel quartiere Libertà poco dopo le 23 e in base a quanto denunciato dalle vittime gli autori dell'aggressione sono militanti della formazione di estrema destra Casapound che però smentisce. Tra i feriti l'assistente parlamentare dell'eurodeputata Eleonora Forenza, che era stata al corteo.



«Da ministro dell'Interno ho la fortuna di non dovermi basare solo sui giornali, ma sulle informazioni delle forze dell'ordine, altrimenti quest'estate avrei dovuto inseguire dei lanciatori di uova», che «lanciavano uova a caso». «Se uno pesta un altro essere umano, può essere giallo, rosso o verde, il suo posto è la galera. Poi da ministro dell'interno devo andare oltre la notizia», è il primo commento del ministro dell'Interno Salvini ospite della festa Atreju a Roma.

«A Bari non c'è stata nessuna aggressione squadrista, ma un tentativo di assalto alla nostra sede da parte dei manifestanti anti-Salvini», dichiara CasaPound Italia in una nota. «Come mostrano chiaramente le foto che abbiamo diffuso - prosegue Cpi - il corteo era finito da tempo in un'altra zona della città ma gli antifascisti invece di disperdersi hanno cercato di arrivare in via Eritrea, dov'è la nostra sede, per assaltarla. Non stupisce che in mezzo a loro ci fosse l'europarlamentare di Potere al Popolo Eleonora Forenza, da sempre vicina ai centri sociali, come esponenti dei centri sociali sono i suoi collaboratori». «Quello di cui possono accusarci - conclude CasaPound - è solo di aver difeso il nostro diritto a esistere di fronte a chi ci vorrebbe cancellare dalla faccia della terra».

dopo la manifestazione