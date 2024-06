A Bari, oltre la metà della popolazione ritiene che la qualità della vita negli ultimi cinque anni sia migliorata, tanto che più dell’80% di chi ci vive è felice di risiedere nel capoluogo pugliese. Tuttavia, meno della metà degli abitanti è soddisfatto di alcuni servizi, come il trasporto pubblico locale, e solo tre baresi su dieci si sentono sicuri di camminare in piena notte.

Restituisce un quadro tutto sommato positivo della città di Bari il rapporto “Qualità della vita nelle città europee”, condotto dalla Commissione europea con il contributo dell’Istat. L’obiettivo dell’indagine è quello di comparare i dati di 26 città italiane ad altre 59 dell’Unione Europea, al fine di evidenziare punti di forza e di debolezza dei contesti urbani del nostro Paese e di rilasciare informazioni utili a definire meglio le politiche urbane. Inserita nel filone di studi sulla “life satisfaction”, l’indagine è rivolta a misurare diversi aspetti, tra i quali la percezione della qualità della vita nella propria città, la capacità inclusiva della città, il sostegno da parte delle reti sociali e la fiducia nei propri concittadini.

I dati

Nella graduatoria nazionale, agli estremi opposti troviamo Trento, con gli indici più alti tra tutte le città europee, e Taranto, città in cui solo il 47,8% degli abitanti è soddisfatta di risiedervi. A Trento, invece, la percentuale è del 95,4%, mentre a Bari è dell’81,7%. Per quanto riguarda i quartieri, è soddisfatto del proprio il 76,5% della popolazione cittadina, con uno scarto del 5,5 tra quanti hanno promosso la vita in città ma hanno bocciato quella nel quartiere. Dato significativo, quello finanziario: il 71,4% è soddisfatto della situazione economica del proprio nucleo familiare, mentre il 75,4 lo è, in generale, della vita condotta.

Il dato è più significativo è quello relativo alla percentuale di cittadini che ritengono che la qualità della vita a Bari sia migliorata negli ultimi cinque anni. La pensa così ben il 53,1% dei residenti, contro il 15,7% che invece ritiene ci sia stato un peggioramento. In questo indice, il capoluogo pugliese è la prima città italiana su scala europea, guadagnando il sesto posto e staccando di quasi dieci punti percentuali Messina, dove il 43,5% crede ci sia stato un miglioramento. Chiude la classifica Roma, con l’indice positivo al 2,9% contro il 60,4% di chi vede un aggravarsi della qualità di vita nella capitale.

Diverso il discorso relativo al gradimento dei servizi pubblici. Con una media di soddisfatti all’85%, la sezione vede il capoluogo pugliese tra alti e bassi. Poco più di quattro baresi su cinque sono soddisfatti della qualità del servizio pubblico di trasporto, mentre il 50,7% lo è sugli spazi verdi presenti in città. Dati che si rispecchiano le abitudini di mobilità dei baresi: il 67,7% continua a preferire l’auto privata, il 19,2% il trasporto pubblico, il 7,2% la motocicletta e il 4,4% la bici. La percentuale più bassa si registra nell’analisi del gradimento dell’igiene urbana, con la promozione di solo il 26,6% della popolazione, mentre buone performances registrano la cura e la tutela degli spazi pubblici, che piacciono al 63,7% dei baresi. Sul piano ambientale, la qualità dell’aria viene premiata dal 66,5% dei cittadini, mentre meno della metà lo è per i rumori presenti nel capoluogo.

Buoni i dati anche per quanto riguarda la vita in generale, con l’83% dei baresi soddisfatto. In questa sezione, Bari emerge come città adatta alle famiglie con bambini piccoli (72,1%) e per le persone anziane (70,4%). Lo è di meno, invece, per le minoranze: meno della metà, il 49,4%, pensa che sia una citta adatta agli omosessuali e solo il 45,8% ritiene sia un buon posto in cui vivere per gli immigrati provenienti da altri Paesi. Meno felici i dati su occupazione e abitazione. Il 24,4% ritiene che sia facile trovare un buon alloggio a prezzi ragionevole a Bari, mentre un misero 12,3% ritiene facile trovare un buon lavoro in città.

Nota dolente, la sicurezza: solo il 29,8% si sente sicuro a passeggiare di notte per le vie del capoluogo, percentuale che si alza al 40,5% se sono strade del proprio quartiere, con una differenza percentuale del 10,1.

