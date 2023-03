Estorsione al centro scommesse, quattro arresti della polizia

Sarebbero entrati in un centro scommesse del quartiere Libertà di Bari nel pomeriggio del 21 novembre 2022 e, dopo aver contattato telefonicamente i titolari, avrebbero cercato di estorcere loro denaro, chiedendo di consegnarlo il giorno successivo. Quattro persone sono state arrestate ieri dagli agenti della squadra mobile della Questura di Bari in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo pugliese. L'ipotesi di reato è, appunto, di estorsione.

Gli arrestati

Si tratta di due baresi e due bitontini, tutti pregiudicati, ritenuti responsabili di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso, in concorso. Uno di loro è detenuto nel carcere di Potenza.

Le indagini

Le indagini sono state condotte attraverso appostamenti, visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza e l'ascolto di alcuni testimoni. I fatti contestati risalgono proprio al 21 novembre quando tre dei quattro arrestati hanno effettuato il primo tentativo di estorsione. Il giorno successivo ci sarebbe stato un nuovo approccio da parte di un componente della banda che, spalleggiato da un'altra persona, sarebbe nuovamente entrato nel centro scommesse ma, dopo aver chiesto all'addetta alla cassa di contattare telefonicamente il titolare, all'improvviso si sarebbe allontanato.