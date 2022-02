Bari, strade allagate e traffico in tilt su corso Benedetto Croce: esplode una condotta idrica nel rione Carrassi

Strade allagate a Bari, ma non per la pioggia. Nel quartiere Carrassi infatti questa mattina è esplosa una condotta idrica, provocando allagamenti nel quartiere e nell'area compresa tra largo Ciaia, viale Unità d'Italia e l'Estramurale Capruzzi.

Un guasto che sta provocando disagi alla circolazione su tutto corso Benedetto Croce all'angolo con largo Ciaia e su via Re David all'angolo con via Capruzzi: il traffico è stato deviato su viale Unità d'Italia.

Da questa mattina i tecnici di Aqp sono al lavoro per cercare di ripristinare la rottura che pare sia stata causata dalle piogge di questi giorni. Non si tratta tuttavia di un intervento veloce - riguarda una delle principali "arterie idriche "della città e su tubi di 600 mm - considerato che si deve intervenire entrando nella tubazione, localizzare la rottura, effettuare gli scavi necessari per raggiungere il punto di rittura e quindi intervenire per ripristinare la tubazione.

I disagi potrebbe causare non solo rallentamenti alla circolazione ma anche ai condomini che sono sprovvisti di autoclave.