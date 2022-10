Indagini lunghe anni che hanno portato a svelare un complesso meccanismo finalizzato a condizionare l’operato del consiglio comunale di Valenzano, e prima ancora a ottenere ruoli all’interno del Comune di Bari. Il prefetto di Bari, Antonia Bellomo, analizza l’accaduto partendo proprio dal primo commissariamento nel 2017.

Prefetto Bellomo, dopo il famoso episodio della mongolfiera, Valenzano è finito nell’occhio del ciclone, e nel 2017 è stato commissariato per mafia. Cosa pensa della situazione alla luce dell’ultima inchiesta relativa alle amministrative 2019?

«È una situazione che possiamo definire preoccupante. Soprattutto considerando che il Comune di Valenzano è stato sciolto per mafia nel 2017 e da allora è partita l’attività di osservazione della prefettura. Una condizione che precede questa indagine e che fa seguito a degli accertamenti che hanno retto anche ai giudizi del Tar e del Consiglio di Stato. Ricordo, inoltre, che venne stabilita l’incandidabilità del sindaco dell’epoca e anche di alcuni consiglieri. C’è sempre stata una attenzione alla situazione, partita con il prefetto dell’epoca che non ero io, che in qualche modo aveva stabilito che probabilmente la politica aveva dei collegamenti con la criminalità organizzata. In questo contesto, è singolare e preoccupante il fatto che, nonostante due anni di scioglimento e di gestione commissariale, alcuni candidati a consiglieri volessero continuare ad influenzare l’attività democratica utilizzando il supporto della criminalità. Poi c’è stato come è noto lo scioglimento, e ora c’è di nuovo il commissario prefettizio a Valenzano, la dottoressa Schettini, la quale osserverà con attenzione quelli che sono stati i possibili interessi su cui la criminalità organizzata potrebbe aver messo lo sguardo».

APPROFONDIMENTI I PROFILI Canonico e Ferri al centro della maxi inchiesta sul voto di scambio mafioso L'OPERAZIONE Mafia, voto di scambio, estorsione e corruzione elettorale: 19 arresti (tutti i nomi), ci sono anche Canonico e Ferri



Prima di Valenzano, le persone coinvolte nell’inchiesta sembrano aver lavorato allo stesso modo su Bari. Qui, sembra che i cittadini abbiano venduto i propri voti. Come è possibile leggere la vicenda nel capoluogo?

«A Bari, stando alle indagini, sembrerebbe che la candidata, poi eletta, rappresentava un partito di minoranza e non aveva cariche, pur essendo poi passata in maggioranza. È indubbiamente preoccupante l’ipotesi che i voti della criminalità possano supportare candidati per perseguire degli interessi che ovviamente non perseguono il bene comune o l’interesse della generalità dei cittadini. Condivido quanto detto da don Angelo (intervistato due giorni fa sulle pagine del Quotidiano, ndr), dobbiamo interrogarci su questo profondo disagio sociale ed economico e questo “vuoto culturale” che affonda anche le radici in un disagio anche economico. Il fatto che qualcuno venda il proprio voto per 25 euro ci deve far riflettere in quanto in questo modo andiamo a condizionare le scelte di un’amministrazione che dovrebbero essere fatte nell’interesse della generalità dei cittadini, soprattutto dei più fragili. Devo dire che l’opera della magistratura e delle forze di polizia che, in questo caso, hanno lavorato tutte insieme, e prima ancora quanto fatto dalla prefettura, indica che non è stato sottovalutato nulla. È stato acceso un faro. Dobbiamo continuare a lavorare in sinergia, per il territorio sarebbe una garanzia».