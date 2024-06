Elisabetta Vaccarella, ex consigliera comunale del Pd, è miss preferenze: secondo il dato riferito a 280 sezioni su 345, ha superato i 3100 voti ed entrerà di diritto in Consiglio comunale, indipendentemente da chi sarà il sindaco in seguito al ballottaggio, se Vito Leccese o Fabio Romito. Vaccarella, sostenuta da sempre dall’ex consigliere regionale e attuale parlamentare del Pd, Marco Lacarra, è andata in tandem con Marco Bronzini, capogruppo uscente del Pd e veterano del Consiglio comunale, che però non ha raggiunto gli stessi risultati superando le 900 preferenze (sempre dati parziali). Supera le 2mila preferenze l’assessore uscente allo Sport e all’Ambiente, Pietro Petruzzelli, che si piazza al secondo posto nel Pd e anche tra i consiglieri più votati. Buone le performance del presidente uscente del primo municipio Lorenzo Leonetti con oltre 1800 preferenze e dell’assessora uscente alle Politiche educative, Paola Romano. In elenco ci sono anche l’ex presidente del Consiglio comunale Michelangelo Cavone o l’ex consigliere di circoscrizione Antonio Bozzo. Sempre a spoglio ancora aperto è Pino Viggiano a distinguersi con oltre 800 preferenze in Fratelli d’Italia seguito da Laura De Marzo, new entry, da sempre attivista del partito, sin dai tempi universitari.

APPROFONDIMENTI BARI Bari, Leccese in vantaggio col 48,05%. Laforgia: lo sosterremo al ballottaggio. Romito (29,03%): «Pronti alla sfida sui temi» BARI Amministrative in provincia di Bari: Plebiscito per Mastrangelo a Gioia del Colle. Ballottaggio a Putignano e Santeramo



Antonio Ciaula, l’ex capogruppo di FdI in Consiglio comunale supera le 700 preferenze. In corsa tra gli altri anche Irma Melini, ex consigliera comunale che ha tentato di rientrare in Consiglio: tutto dipenderà dall’esito del ballottaggio. Numeri alti nella lista “Decaro per Bari” voluta da ex consiglieri e assessori. Qui è Vito Lacoppola, assessore uscente al Personale e al Patrimonio a conquistare la prima posizione con oltre 1500 preferenze, seguito dall’assessora uscente allo Sviluppo economico, Carla Palone. I due, che hanno fatto parte della squadra di Antonio Decaro, hanno deciso di scendere in campo in tandem. Nella lista ci sono ex consiglieri come Nicola Loprieno, Pietro Albenzio, Livio Sisto. Ex consiglieri che cercano di rientrare nell’assise cittadina anche per “Con Leccese sindaco”: qui si ritrova al primo posto per numero di preferenze Romeo Ranieri che ha superato quota 1100, ma ci sono anche Francesco Giannuzzi, Alessandra Anaclerio e Salvatore Campanelli.

Nel corso dell’ultima consigliatura Giannuzzi e Anaclerio hanno apertamente manifestato contro la maggioranza, colpevole di non aver affrontato in aula la situazione Amtab. E per questo i due consiglieri non avevano più partecipato alle sedute.



In “Romito sindaco” è Valeria Amoruso a conquistare la prima posizione mentre nella lista civica di Laforgia tra i primi ci sono Victor Laforgia (cugino di Michele) e Giovanni Moretti, quest’ultimo è stato ex presidente del quinto municipio. Nel Movimento Cinque Stelle potrebbe rientrare in Consiglio l’ex consigliere e capogruppo Antonello Delle Fontane con oltre 570 preferenze. Per Forza Italia c’è Giuseppe Carrieri, nel direttivo di Forza Italia Bari, con oltre 500 preferenze. Tra i risultati meno soddisfacenti quello dei Verdi che non raggiunge il 2 per cento di preferenze: Ines Pierucci, assessora uscente alla Cultura, ha superato quota 420 seguita da Vito Spadavecchia, delegato alle attività di coordinamento tra i Comuni della Città Metropolitana di Bari per le disabilità, con poco più di 220 preferenze. Il prossimo Consiglio comunale resta un punto interrogativo e sarà il premio di maggioranza a determinare le entrate e le uscite di quei consiglieri che non hanno registrato risultati soddisfacenti al punto da occupare le prime posizioni ma anche allo stesso tempo però non sono stati deludenti. Da oggi comunque inizierà una nuova partita, quella verso il ballottaggio: entrambi gli schieramenti, il centrosinistra di Vito Leccese e di Michele Laforgia (che ieri ha ribadito il suo appoggio a Leccese nel ballottaggio) e il centrodestra con Fabio Romito scenderanno in campo per portare quanti più voti possibili e lottare contro l’astensionismo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA