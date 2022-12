Getta la droga dal balcone durante il controllo da parte della polizia: arrestato 18enne. In casa aveva oltre 800 grammi di hashish

Quando i poliziotti hanno bussato alla porta dell'appartamento al quartiere Carrassi di Bari ha tentato di disfarsi della droga che aveva in casa gettandola dal balcone ma gli agenti del Commissariato di zona che erano di sotto appostati nel cortile e che avevano circondato la zona l'hanno recuperata.

Scatta l'arresto

Un giovane di 18 anni è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In tutto sono stati sequestrati 827 grammi di hashish. Dopo qualche minuto il ragazzo ha aperto la porta e ha consentito ai poliziotti di entrare e perquisire l'appartamento, con l'ausilio di un cane antidroga della Questura di Bari, rinvenendo numerosi strumenti utilizzati per il confezionamento della sostanza stupefacente (coltelli intrisi della sostanza, bilancini di precisione ed innumerevoli bustine monodose da riempire e smerciare), che unitamente alla sostanza sono stati sequestrati. Il 18enne si trova nel carcere di Bari in attesa della convalida del provvedimento pre-cautelare da parte del giudice nel contraddittorio con la difesa.