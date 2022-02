Marijuana a domicilio nella città vecchia: in manette una 56enne insospettabile

Non aveva precedenti penali ed era insospettabile. Una 56enne barese, incensurata, è stata scoperta dalla polizia mentre riceveva in consegna, in un vicolo della città vecchia, un involucro di plastica contenente 500 grammi di marijuana. La successiva perquisizioni nella sua casa, nel quartiere periferico San Paolo, ha consentito di sequestrate altri 6 kg della stessa droga.

In manette anche un "collaboratore" della donna

La donna è stata arrestata in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Oltre lei, i poliziotti hanno arrestato anche il 23enne, con piccoli precedenti penali, che a bordo di uno scooter aveva raggiunto la donna nel centro storico e le aveva consegnato la busta con la droga. Per entrambi è stata disposta la custodia cautelare in carcere.