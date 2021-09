L'omicidio a Bari: otto coltellate sul corpo della donna. Domani l'autopsia. Al vaglio le immagini delle telecamere. Caccia all'assassino

Sono state ben otto coltellate a uccidere Anna Lucia Lupelli, la donna di 81 anni trovata morta nella casa in cui viveva da sola a Bari. Sul corpo, i segni di numerose ferite. La tragedia è avvenuta in un appartamento in via Andrea Gabrieli, nel quartiere Carrassi del capoluogo pugliese. Intanto dall'autopsia e dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza potrebbero arrivare le risposte sull'omicidio.

