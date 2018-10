Bari, danneggiata la lapide dedicata ad Aldo Moro e alla scorta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La lapide posta davanti al monumento dedicato ad Aldo Moro e agli uomini della sua scorta uccisi dalle Br, nell'omonima piazza di Bari, è stata devastata. Lo denuncia «con sdegno» il presidente del Consiglio regionale della Puglia Mario Loizzo. Un gesto «che può avere tante origini - sottolinea - ma che resta sotto ogni aspetto inaccettabile e stupidamente barbaro». Per il presidente Loizzo «occorre ripristinare al più presto l'integrità di un importante simbolo storico, nel centro della città, ma questo atto si inserisce in un quadro di generale degrado di una zona importante del capoluogo, davanti alla stazione centrale. E un nuovo esempio inaccettabile di una situazione assolutamente invivibile, a danno dei residenti e di chiunque si trovi ad attraversare la zona. Di sera, tanto piazza Moro che piazza Umberto - continua Loizzo - si trasformano in una terra di nessuno, soggetta a violazioni, vandalismi, reati di vario genere. Questo non può accadere». Il presidente dell'assemblea pugliese sollecita «maggiore controllo, a tutela del rispetto delle leggi e delle regole civili. Torno a chiedere che il monumento a Moro venga riparato rapidamente e sottoposto ad una vigilanza assidua».