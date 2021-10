Bari, dal 3 novembre niente più doppi turni a scuola

Niente più doppi turni nell'area metropolitana di Bari a partire dal prossimo 3 novembre. La decisione è arrivata dopo la riunione del tavolo tecnico in Prefettura tenutasi questa mattina, a cui hanno partecipato, oltre al prefetto Bellomo, le aziende di trasporto, la città metropolitana di Bari, il comune e la Regione Puglia, rappresentata dall'assessore ai trasporti Maurodinoia.

La decisione grazie al miglioramento dei contagi

I contagi sono in calo, solo 4 classi delle superiori e 2 delle elementari sono in quarantena. Inoltre, la campagna vaccinale procede al meglio. Si riparte col turno unico tra quindici giorni per dare il tempo alle aziende di trasporti di riorganizzare il servizio.