Cucciolo appena nato chiuso nel sacco dei rifiuti e gettato nel cassonetto: salvato. Ma i due fratellini sono morti

Cucciolo appena nato chiuso in un sacco dei rifiuti e gettato nel cassonetto: Shell è salvo, morti i due fratellini. La tragica scoperta, avvenuta in Via Colonna, nei pressi della scuola De Marinis nel quartiere Carbonara, è stata denunciata dal canile sanitario di Bari. Il 13 aprile scorso il cucciolo è stato recuperato e salvato da morte certa. Il cagnolino appena nato era stato chiuso in un sacchetto dei rifiuti insieme ad altri due fratellini morti di freddo e fame. Lui, Shell è stato chiamato, ce l'ha fatta. E' stato portato in clinica.

La scoperta

I cuccioli erano stati chiusi all'interno del sacco della spazzatura insieme a gusci di uova, cozze, scatole di tonno. Il contenuto del sacchetto è al vaglio degli agenti di polizia locale al fine di recuperare eventuali indizi e risalire ai responsabili dell'assurdo gesto.