Crollo del solaio in piscina, il racconto dell'istruttrice: «Mi è caduto un pezzo di tetto sulla schiena, ho protetto due bimbe con il corpo»

Sono migliorate le condizioni dei tre feriti del crollo del solaio in piscina a Bari e, soprattutto, di Graziana Mazzone la trentaquattrenne, assistente istruttrice, che da quindici anni lavorava in piscina con il compito di accompagnare i bambini più piccoli negli spogliatoi per aiutarli a vestirsi. La donna era stata trasportata con codice rosso al pronto soccorso del Policlinico da dove, poi, è stata trasferita al reparto di ortopedia dell'ospedale "Di Venere" di Carbonara, dove è stata operata per una riduzione di una frattura alla caviglia destra.

Il racconto

L'operatrice, intervistata dalla Tgr-Puglia, ha ricostruito quei tragici momenti del crollo vissuti sotto le macerie. «Ricordo che al momento del crollo, quando mi trovavo a bordo piscina ho ricevuto addosso un pezzo di soffitto sulla spalla, mi sono ritrovata con due bambine, una di cinque e l'altra di sei anni, che avevano appena finito la loro lezione di nuoto, sotto di me che, fortunatamente, con il mio corpo ho protetto. Le due piccole continuavano a ripetermi maestra aiutaci, maestra aiutaci, stiamo per morire. Per fortuna», ha continuato nel suo racconto Graziana Mazzone. «Avevo sulle mie spalle - ha aggiunto - il mannello che mi era crollato addosso e ho cercato di farlo rimanere un po' più alto del livello del suolo in modo da consentire alle due bambine di tenere la testa fuori dalle macerie in modo da poter respirare. Nonostante il peso del pannello sulle mie spalle e il forte dolore che avvertivo alla mia caviglia che si era fratturata, sono riuscita a chiedere aiuto avvertendo i soccorritori con la mia radio trasmittente. Io ho subito cercato di tranquillizzare le bambine, dicendo loro di stare calme che io ero lì con loro e che quindi potevano stare tranquille perché non poteva succedere più niente se non aspettare i soccorsi».

La giovane assistente di piscina ha anche ammesso di aver avuto molta paura, pensando al figlio al quale ha fatto la sua prima telefonata una volta messa in salvo. «Ho avuto molta paura, quando mi è crollato il soffitto addosso, poi mi sono fatta forza e ho pensato che la cosa importante era salvare quelle due bambine che erano sotto di me e che proteggevo con il mio corpo. In quel momento ha prevalso in me lo spirito materno, pensando che al posto di quei bambini poteva esserci mio figlio e per questo ho tirato fuori tutto il mio coraggio per essere di aiuto a quelle due bambine, in questi casi non bisogna voltarsi dall'altra parte. Appena uscita dalle macerie ho subito telefonato a mio figlio di undici anni per tranquillizzarlo che mi ha detto di sapere di avere una mamma coraggiosa».