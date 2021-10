Bari e la criminalità: «Cultura e azioni di contrasto per batterla». A confronto con il procuratore capo Rossi

Roberto Rossi, capo della Procura della Repubblica di Bari, è stato nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura meno di un mese fa, l’8 settembre, e si è insediato a Bari il 27 del mese scorso. Come è noto però già da un anno era reggente, nominato dallo stesso procuratore Giuseppe Volpe andato in pensione per aver raggiunto i limiti di età. Volpe aveva speso parole di elogio nei confronti di Rossi, giudizi positivi che hanno pesato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati