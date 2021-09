Fiera del Levante, ancora polemiche. Perdite importanti senza la campionaria

Fiera sì, fiera no. Il dibattito infiamma Bari, e non solo. Il primo a intervenire era stato Ignazio Zullo. Nei giorni scorsi anche il presidente dell’Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, Maurizio Danese (che riunisce 40 operatori fieristici nazionali compresa proprio la Fiera di Bari), ha esternato grande soddisfazione per l’andamento delle campionarie nella fase post covid. «La risposta avuta finora dagli espositori e dai visitatori...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati