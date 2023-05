Arriva la Costa Deliziosa, Bari Vecchia invasa dai turisti

Bari Vecchia invasa dai turisti. Saranno trenta gli scali della nave da crociera Costa Deliziosa, previsti da qui a dicembre. In giornata il primo. Dopo quattro mesi di navigazione intorno al mondo, Costa Deliziosa torna a Bari anche quest'anno, inaugurando la stagione estiva della compagnia italiana. In totale, nel 2023 la nave effettuerà 30 scali a Bari, con tre diversi itinerari nel Mediterraneo orientale. Da oggi al 29 settembre, Costa Deliziosa sarà a Bari tutti i venerdì per crociere di una settimana alla scoperta della Grecia, esplorando isole e destinazioni pittoresche, dal patrimonio archeologico inestimabile e dai paesaggi indimenticabili. L’itinerario comprende Marghera/Venezia, Katakolo/Olimpia, Mykonos, Santorini. Dopo una breve interruzione, dal 20 ottobre fino al 24 novembre la nave riprenderà a fare scalo a Bari, sempre il venerdì, nel corso di un itinerario di una settimana nel Mar Adriatico, che visiterà Trieste, Spalato, Cattaro, Katakolo/Olimpia, Corfù e Dubrovnik/Ragusa.

Le escursioni a Bari

Le escursioni a Bari permetteranno di esplorare i vicoli di Bari Vecchia, assaporando le delizie locali, come il panzerotto, il pasticciotto o la puccia ripiena.

Da non perdere i favolosi borghi poco lontani da Bari, come Locorotondo. Da segnalare tra le escursioni pensate appositamente per gli ospiti di Costa, una lezione di cucina con degustazione in una masseria di Alberobello tra trulli del diciottesimo secolo. Con gli arredi e le decorazioni in vetro di Murano, i ponti all'aperto dai nomi floreali, le cabine eleganti e luminose e le degustazioni di vini pregiati a fine serata nel ricchissimo wine bar, Costa Deliziosa è un inno al comfort, al relax, al divertimento e all'attenzione alle piccole cose.

Nel primo giorno importanti ricadute sull'economia barese.