Corato, muore dal dentista: malore dopo la somministrazione della pre anestesia: aperta inchiesta per omicidio colposo

Muore dopo la pre anestesia effettuata in uno studio dentistico. La Procura di Trani ha aperto un'inchiesta. Una donna di 42 anni è morta ieri sera all'interno di uno studio dentistico a Corato, in provincia di Bari. La donna, a quanto si apprende, era da poco arrivata nello studio per sottoporsi ad una visita odontoiatrica. Le sarebbe stata somministrata una pre-anestesia e, a quel punto, avrebbe avuto un malore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La salma è stata portata al Policlinico di Bari dove il medico legale Antonio De Donno ha già eseguito un primo esame esterno in attesa che la Procura di Trani disponga l'autopsia. Gli accertamenti medico legali dovranno chiarire se vi sia una possibile correlazione tra il decesso e il farmaco somministrato alla paziente oppure se si sia trattato di un malore indipendente dalla pre-anestesia e quindi una fatalità.

L'inchiesta della Procura

La Procura di Trani ipotizza il reato di omicidio colposo con riferimento alla morte di una 42enne di Corato avvenuto ieri dopo la somministrazione di un farmaco per una pre-anestesia, prima di un trattamento odontoiatrico, e ha iscritto nel registro degli indagati, come atto dovuto, il dentista. L'autopsia sarà eseguita la prossima settimana. Gli accertamenti medico legali dovranno chiarire le cause del decesso e se il malore che ha portato alla morte sia collegato al farmaco somministrato.