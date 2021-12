Fotovoltaico, contributi ottenuti illecitamente. Sequestro da parte della Finanza

Avevano ottenuto illecitamente contributi per il fotovoltaico. La Guardia di Finanza questa mattina ha sequestrati beni per tre milioni di euro ad una società attiva nel settore delle energie rinnovabili in provincia di Bari.

Il sequestro da parte delle fiamme gialle

Una società avrebbe percepito illecitamente contributi pubblici, per un totale di oltre 3 milioni di euro, presentando al Comune di Corato permessi, in realtà mai ottenuti, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Per questo, all'esito delle indagini, militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Barletta hanno sottoposto a sequestro beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie, per oltre 3 milioni, nei confronti della stessa società. In particolare è stato eseguito il sequestro preventivo dell'impianto fotovoltaico, e quello per equivalente delle somme depositate sui conti correnti e depositi bancari e postali, delle quote societarie e altre disponibilità finanziarie.

Secondo quanto accertato dai finanzieri, gli indebiti benefici, oltre ad arrecare un rilevante danno nei confronti dello Stato, hanno concretamente violato la libera concorrenza e il libero mercato, avvantaggiando la società indebitamente beneficiaria, in danno alle imprese sane e rispettose delle regole.