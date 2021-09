Sette condanne per truffa ed estorsione nel porto di Bari. Il figlio del boss Capriati fingeva di essere al lavoro: 13 mesi

Sette condanne e due assoluzioni. Arriva il verdetto del Tribunale di Bari nel processo nei confronti di affiliati al clan Capriati di Bari accusati di estorsioni a commercianti, falso e truffa ai danni della società Ariete che gestiva i servizi nel porto del capoluogo pugliese. Il collegio ha condannato sette imputati a pene comprese tra i 7 anni e i 13 mesi di reclusione e ne ha assolti altri due. In particolare, i giudici hanno condannato Sabino Capriati, figlio del boss Filippo, alla pena di 13 mesi e al pagamento di 500 euro di multa per truffa, per essersi in più occasioni assentato dal luogo di lavoro. Assolti coloro che secondo l'accusa lo avevano aiutato, Vito Genchi e Giovanni Rossini, «perché il fatto non costituisce reato».

Il controllo sulla viabilità del porto

Il clan, stando alle determinazioni cui sono giunte le indagono della Polizia, sotto il coordinamento del pm Fabio Buquicchio, aveva assunto di fatto il controllo del servizio di assistenza e viabilità all'interno del porto di Bari, potendo contare su dipendenti compiacenti. Tra gli imputati condannati c'è un ex funzionario dell'Agenzia delle Entrate, Emanuele Pastoressa (1 anno e 10 mesi di reclusione), accusato di truffa per aver prospettato una verifica fiscale ad un imprenditore se non avesse pagato 50 mila euro al clan.

La condanna più alta, a 7 anni, per reati di droga con esclusione dell'aggravante mafiosa, è stata inflitta nei confronti del pregiudicato Mario Ferrante. Oltre a lui, altri tre imputati sono stati condannati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: Carmelo Recchia (4 anni e 7 mesi), Vito Antonio Cutrofo (4 anni) e Fabio Colasante (1 anno e 4 mesi). L'unica donna imputata, Nunzia Loseto, è stata condannata alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per estorsione a un commerciante. I giudici hanno inoltre condannato Sabino Capriati al risarcimento danni nei confronti della cooperativa Ariete e dell'Autorità portuale.

La condanna del boss

Nell'ambito dello stesso procedimento sono già stati condannati in appello con il rito abbreviato altri 22 imputati, tra i quali il boss Filippo Capriati (20 anni di reclusione), padre di Sabino, e suo fratello Pietro (10 anni e 8 mesi), nipoti dello storico capo clan Antonio.