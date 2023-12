Il concertone di Capodanno di Bari torna in diretta su Canale 5. L'annuncio del sindaco

«Anche quest'anno Bari, con la sua grande festa in piazza per accogliere il nuovo anno, sarà in diretta su canale 5 insieme a Genova». Lo annuncia il sindaco di Bari, Antonio Decaro su Instagram.

«Una conferma importante per la nostra città che tornerà nelle case degli italiani con le sue immagini più belle. In questi anni la collaborazione con Radionorba e le reti e radio Mediaset ci ha portato fortuna e ha permesso di a tutta l’Italia di conoscerci».

Per il momento i cantanti confermati per il concertone sono Frah Quintale, Coez ed Ermal Meta.