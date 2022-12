Concerto di Capodanno: pronto il piano di sicurezza. Da domani zona blindata e controlli a tappeto

Niente spray che possano creare problemi, bandite bottiglie e contenitori di vetro e controlli ai due varchi di accesso. Sono alcune delle misure contenuta nell’ordinanza firmata ieri dal sindaco Antonio Decaro per garantire la sicurezza in occasione del concerto di Capodanno organizzato in piazza della Libertà domani sera. Il documento ricalca le misure già delineate a metà dicembre durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Antonia Bellomo.

Il piano sicurezza



L’obiettivo è assicurare l’incolumità pubblica e privata, tutelare la città ed evitare atti di vandalismo in occasione di una manifestazione che concentrerà moltissimi cittadini nell’area allestita, come da tradizione, in corso Vittorio Emanuele. L’ordinanza prevede una serie di divieti dalle 13 di domani alle 5 del primo gennaio lungo corso Vittorio Emanuele II, via Roberto da Bari (nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via Piccinni), piazza Chiurlia e piazza Massari, compresa l’area individuata su corso Vittorio Emanuele II delimitata da misure di security in quanto direttamente interessata dallo svolgimento dell’evento musicale programmato. In particolare agli esercenti è vietata qualsiasi attività commerciale che comporti la somministrazione o la vendita per asporto, su area pubblica o aperta al pubblico, di bevande contenute in bottiglie, contenitori in vetro, lattine di alluminio o bottiglie di plastica con il tappo.

Le limitazioni



A qualunque cittadino è anche fatto divieto di detenere su area pubblica o aperta al pubblico, nelle zone interessate dalla manifestazione, bevande in bottiglie, contenitori in vetro, lattine di alluminio o bottiglie di plastica chiuse con il tappo. L’ordinanza specifica anche che non è possibile, a meno che non si abbia una specifica autorizzazione, portare con sé in quegli stessi luoghi spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti. Impossibile anche accedere - limitatamente all’area interessata e perimetrata dalla misure di security - con zaini o borsoni contenenti bottiglie e contenitori in vetro, lattine di alluminio, bottiglie di plastica con il tappo, spray urticanti (in genere utilizzati per la difesa personale) o qualsivoglia dispositivo urticante. Infine l’ordinanza vieta di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei luoghi interessati dalla manifestazione. I controlli saranno naturalmente potenziati ai varchi allestiti in prossimità dell’area allestita per il concerto, che saranno presidiati dalle forze dell’ordine e posizionati su corso Vittorio Emanuele ai lati opposti del palco. La norma spiega anche che i trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione prevista dall’art. 650 del Codice penale.

Le sanzioni

A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’autorità amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da tre a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all’art.11 della Legge n.689/81. «La polizia locale e le altre forze di polizia, nonché qualsiasi ufficiale e agente di polizia giudiziaria - precisa il Comune nell’ordinanza - potranno procedere al sequestro finalizzato alla confisca degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza». Dopo la firma di Decaro, il provvedimento è stato comunicato al prefetto di Bari per le disposizioni tecniche connesse.

