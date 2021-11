Stop ai tavolini senza regole: la stretta del Comune per via Roberto da Bari

Stop ai tavolini selvaggi in via Roberto da Bari. La Giunta Comunale di Bari corre ai ripari dopo le diverse proteste giunte dai residenti della zona e dai cittadini, che lamentavano la mancanza di vie di fuga e di passaggi pedonali adeguati. Troppo spesso si era costretti a slalom tra i tavoli e le sedie posizionati a centro strada nelle due sezioni della via pedonalizzate, soprattutto nel primo isolato adiacente a via Nicolai e da tempo...

