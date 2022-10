Colonia felina avvelenata: denuncia alla polizia locale

Una colonia felina è stata avvelenata a Bari, succede al rione Carbonara dove 10 gatti sono stati uccisi ed è stata presentata una denuncia alla polizia locale. E’ accaduto in via Dante, dove i gatti sono stati ritrovati morti per avvelenamento e altrettanti sarebbero quelli in gravi condizioni per la stessa causa.

Dopo la denuncia dei cittadini, la polizia locale è intervenuta per accertare i fatti e ora si attende il referto sull'avvelenamento da parte del veterinario. Si procede contro ignoti e si stanno analizzando le immagini delle telecamere.