"City tree", a due passi dalla stazione centrale assorbirà lo smog per rilasciare aria pulita

Un po' come gli alberi che assorbono anidride carbonica e rilasciano ossigeno, "City tree", inaugurato questa mattina a Largo Sorrentino a Bari assorbirà lo smog fornendo in cambio aria pulita. La nuova installazione urbana, a due passi dalla stazione centrale, promossa da Jti Italia e Save the Planet, darà una mano a combattere l'inquinamento in città.

Come funziona

Il progetto purificherà l'aria circostante per una media di 10mila persone ogni ora. La struttura, che alla base ha anche delle sedute, contribuirà a raffreddare l'ambiente intorno riducendo quella che è stata definita dagli scienziati come "isola di calore", un fenomeno tipico delle grandi città senza alberi. «Ogni piccolo passo in avanti che facciamo per contribuire a migliorare il clima della nostra città è importante - ha commentato il sindaco di Bari, Antonio Decaro - Ben vengano, quindi, interventi come questo».

Le parole dei presenti

All'inaugurazione erano presenti anche l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, il corporate affairs & communication director di Jti Italia, Lorenzo Fronteddu, e la presidente di Save the Planet, Elena Stoppioni.«L'installazione City Tree è la dimostrazione concreta di come innovazione e tecnologia possano essere al servizio della salvaguardia dell'ambiente e del benessere», ha invece dichiarato l'assessore Galasso.